SAN FRANCISCO – Una Tesla, in forza alla polizia di San Francisco, è rimasta a corto di energia in uno dei peggiori momenti possibili: durante un inseguimento, lo scrive il sito della Cnn. Non è chiaro esattamente perché la Tesla Model S 85 del 2014 non fosse completamente carica e abbia perso energia in un momento così inopportuno, secondo il portavoce del Dipartimento di Polizia di Fremont, Geneva Bosques. “Succede di tanto in tanto, soprattutto se un agente ritorna alla stazione per prendere un rapporto e poi non torna per strada”.

L’agente di polizia alla guida della Tesla stava inseguendo un sospetto che era ricercato in relazione a un crimine a Santa Clara, ha spiegato Bosques. Dopo aver confermato la targa, l’agente ha tentato un arresto del traffico, l’auto non l’ha rispettato e l’autista è partito ad alta velocitaà Alla radio l’agente ha dato l’allarme: “ho appena realizzato che ho la batteria bassa, ne ho per sei miglia sulla Tesla, così lo posso perdere in un secondo”.

Altre unità di polizia stavano seguendo per dare assistenza e alla fine hanno preso il controllo dell’inseguimento con l’aiuto della California State Highway Patrol. Bosques ha detto che l’inseguimento è stato interrotto dopo 10 minuti quando è stato ritenuto troppo pericoloso. Una pattuglia della California State Highway Patrol più tardi ha trovato l’auto del sospettato abbandonata a San José.

La polizia di Fremont ha spiegato di essere ancora nel periodo di prova di sei mesi in cui testa l’integrazione della Tesla con le esigenze del dipartimento e che stanno tenendo traccia di tutti i dati. “Non abbiamo alcuna politica scritta per quanto riguarda l’uso dell’acceleratore o la ricarica, ma la linea guida generale è che la batteria dovrebbe essere almeno mezza piena all’inizio del turno, e su questa vettura lo era” ha detto Bosques.

Fonte: AGI