Negli Usa la polizia ha ucciso Michael Reinoehl, sospettato di aver ucciso un sostenitore di Donald Trump a Portland

Michael Reinoehl, sospettato di aver ucciso un sostenitore di Donald Trump a Portland (Oregon), la scorsa settimana, è stato ucciso mentre la polizia stava andando ad arrestarlo. Lo scrive l’agenzia AP citando un funzionario del Dipartimento di Giustizia.

Michael Reinoehl, 48 anni, è il principale sospettato dell’omicidio di Aaron “Jay” Danielson, 39 anni.

La sparatoria

Secondo quanto riferisce la stampa statunitense citando fonti delle forze dell’ordine, gli agenti hanno sparato e ucciso il sostenitore del movimento “antifa” mentre lo stavano arrestando a Lacey, nello stato di Washington, a sud-ovest di Seattle.

In particolare, un ufficiale dell’ufficio dello sceriffo della contea di Thurston in cui si trova Lacey ha detto alla stampa che il sospettato era uscito di casa e salito in auto. Secondo gli agenti sul posto, l’uomo era armato.

Nei giorni scorsi, la polizia di Portland, che si trova circa 180 km a sud di Lacey, avevano emesso un mandato di arresto.

Reinoehl aveva detto quel giorno che il 29 agosto, quando aveva sparato a uccidendo un uomo a Portland, non aveva avuto scelta, ammettendo di fatto la sua responsabilità.

Chi era Michael Reinoehl

Secondo quanto scrive il New York Times, Reinoehl, che viveva nell’area di Portland, è stato una presenza fissa alle manifestazioni cittadine delle ultime settimane.

“Sono antifa al 100%”, aveva scritto in un post su Instagram lo scorso giugno. “Voglio combattere per i miei fratelli e le mie sorelle! Anche se alcuni di loro sono troppo ignoranti per capire che cosa significhi davvero antifa. Noi non vogliamo la violenza ma non scapperemo da questa allo stesso tempo!”. (Fonti: Agi, New York Times)