Usa, vaccino obbligatorio per gli “statali”. A Los Angeles anche per gli studenti FOTO ANSA

Negli Usa obbligo di vaccino per tutti i dipendenti federali, vale a dire l’equivalente dei nostri statali, quelli che lavorano nella pubblica amministrazione insomma. Vaccino anti-Covid obbligatorio per tutti i dipendenti federali quindi, senza l’alternativa di sottoporsi regolarmente al tampone. E’ il piano messo a punto dal presidente americano Joe Biden per rafforzare la lotta alla pandemia. Gli altri obiettivi sono: esortare il mondo privato di fare altrettanto, dare il via alla somministrazione della terza dose e mantenere aperte le scuole con l’obbligo della mascherina e aumentando i test.

Vaccino obbligatorio anche per entrare a scuola

Quello di Los Angeles diventa il primo grande distretto scolastico americano a rendere obbligatorio il vaccino anti Covid-19 per gli studenti dai 12 anni in su che partecipano alle lezioni in presenza. Il board del distretto, il secondo più grande del Paese con oltre 450 mila alunni, ha approvato la misura all’unanimità: 6 a 0.

Boom di contagi negli Usa

I casi di coronavirus negli Stati Uniti nell’ultima settimana sono aumentati del 300% rispetto alla settimana del Labor Day dello scorso anno (31 agosto-7 settembre 2020). E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University.

Nella settimana dal 30 agosto al 6 settembre 2021, infatti, i contagi sono stati 1,14 milioni contro i 287.235 dello scorso anno.