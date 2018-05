DETROIT – Ha avuto un figlio dalla figlia ventenne. E ora deve rispondere dell’accusa di incesto e violenza sessuale. Gregory St Andre, americano del Michigan di 37 anni, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] è stato arrestato con un’accusa pesantissima.

Lo scorso febbraio sua figlia, 20 anni, ha dato alla luce un figlio. E la moglie, che ha chiesto il divorzio, ha sporto denuncia alla polizia di Warren, temendo proprio che quel figlio fosse il frutto delle molestie iniziate, secondo la donna “cinque anni prima”, riferisce FoxNews. Anche la zia della ragazza sostiene che gli abusi andassero avanti da anni e che tutta la famiglia ne era al corrente.

St Andre ovviamente nega gli abusi ma non di essere il padre biologico del bimbo, e dice di aver “solo dato a mia figlia una tazza del mio sperma. Me l’aveva chiesto lei ma non so cosa ci abbia fatto”.

Durante l’udienza di lunedì 14 maggio, il giudice del tribunale di Mount Clemens ha fissato la cauzione di St Andre a 60mila dollari e gli ha impedito di avere contatti con la figlia di 20 anni, riporta il Detroit News. Gregory St Andre sarà di nuovo in tribunale il 26 giugno per l’udienza preliminare.