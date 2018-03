SYDNEY – Trovato al largo della costa australiana il relitto di una portaerei affondata durante la Seconda Guerra Mondiale.

La USS Lexington è stata trovata a circa 3000 mt al di sotto della superficie nel Mar dei Coralli, a circa 800 km dalla costa orientale dell’Australia.

La nave fu persa nella battaglia del Mar dei Coralli, combattuta con il Giappone dal 4 all’8 maggio 1942. Nei combattimenti persero la vita più di 200 membri dell’equipaggio.

La US Navy ha confermato che la nave, insieme a 11 dei 35 velivoli, è stata scoperta da un gruppo di ricerca guidato dalla società Vulcan del cofondatore di Microsoft, Paul Allen e le immagini mostrano che il relitto è ben conservato.

Adam Harry Harris, capo del US Pacific Command, ha elogiato il ritrovamento:

“Come figlio di un superstite della USS Lexington, faccio le mie congratulazioni a Paul Allen e all’equipaggio della nave di ricerca R/V Petrel per aver localizzato la “Lady Lex”.

La battaglia del Mar dei Coralli è considerata un momento chiave della guerra in cui fu fermata l’avanzata del Giappone nel Pacifico.

La Lexington fu affondata deliberatamente dalle forze americane dopo essere stata danneggiata in modo irreparabile da diversi siluri e bombe giapponesi.

Nel combattimento morirono 216 membri dell’equipaggio e furono salvati più di 2100.

Le immagini dal fondale della Petrel mostrano la targhetta e le armi sulla Lexington; alcuni aerei della nave sembrano in ottime condizioni. L’imbarcazione non fu recuperata poiché la US Navy ritenne fosse una tomba di guerra.

Per localizzare la nave, la Vulcan ha impiegato sei mesi. Lo scorso anno scoprì il relitto che affondò nel luglio 1945.

Ha trovato altre navi tra cui una da guerra giapponese, il Musashi e una nave militare italiana, Artigliere, entrambe della stessa epoca.