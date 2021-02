Vaccino cubano Soberana 02 entra in Fase 3: sarà somministrato gratis a tutti, anche ai turisti (Foto Ansa)

Non solo Pfizer e Moderna, anche Cuba sta sviluppando un proprio vaccino contro il Covid-19, il Soberana 02 prodotto dall’istituto epidemiologico cubano Finlay. Una volta approvato sarà offerto gratuitamente alla popolazione dell’isola caraibica, ma anche ai turisti che verranno a visitarla.

Dal prossimo 1 marzo Soberana 02 entrerà nella fase tre della sperimentazione con 150 mila dosi da inoculare sui volontari. A darne notizia è il giornale Las Noticias, riportando le parole del direttore dell’istituto Finlay, Vicente Vérez, che assicura che il vaccino Soberana 02 è sicuro e ha dimostrato un elevato potere di immunizzazione.

“Induce una memoria immunitaria di lunga durata che, oltre a produrre anticorpi, fa in modo che questi siano durevoli”, ha spiegato il dott. Vérez il 29 gennaio in una conferenza in video dell’Organizzazione panamericana della Sanità.

L’Avana, scrive il giornale, è impegnata a creare 100 milioni di dosi del vaccino autoprodotto per immunizzare la popolazione: un privilegio che dunque verrà esteso anche a chiunque vorrà visitare Cuba da turista, che potrà ricevere anche un altro dei quattro vaccini, che però non vengono specificati, sui quali si basa la strategia di immunizzazione cubana.

Vaccino cubano, anche le esportazioni saranno umanitarie

“Non siamo una multinazionale che considera una priorità il profitto finanziario, il nostro obbiettivo è creare salute” ha detto Vicente Vérez, aggiungendo che la sua distribuzione commerciale “avrà una strategia umanitari”.

Secondo quanto riportato dall’agenzia statale Prensa Latina, Cuba è pronta anche ad esportare il vaccino, una volta assicurate le dosi necessarie a garantire l’immunità di gregge sull’isola, compresa la vaccinazione dei turisti.

Oltre a Soberana 02, l’Instituto Finlay sta sviluppando il vaccino Soberana 01, attualmente in Fase II di sperimentazione clinica. Il Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología cubano sta testando altri due vaccini: Abdala e Mambisa.

La pandemia e la crisi del turismo a Cuba

La pandemia da Covid-19 ha portato ad una gravissima crisi del settore del turismo sull’isola. Il Canada, da cui proviene la maggioranza dei turisti nel periodo invernale, ha sospeso ad esempio tutti i voli fino al prossimo maggio.

Cuba annuncia la fine dell’economia statalizzata

Per contrastare la crisi, il governo cubano ha anche annunciato la fine dell’economia statalizzata: l’elenco delle attività che d’ora in poi potranno essere gestite da imprese private passa da 127 ad oltre 2.000.

La ministra del Lavoro Marta Elena Feito ha detto che solo una minoranza di settori strategici (124 in tutto) sarà riservata allo Stato. Tra questi restano naturalmente la salute e lo sviluppo dei vaccini.