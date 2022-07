Vaiolo delle scimmie, focolai in California nella comunità Lgbtq: +65% in una settimana (foto ANSA)

Il vaiolo delle scimmie colpisce la comunità LGBTQ della California e gli attivisti affermano che il governo e le agenzie sanitarie, non stanno intervenendo in modo adeguato. La carenza di vaccini e la limitata sensibilizzazione dei cittadini stanno esacerbando i focolai. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, in tutta la California i casi confermati sono aumentati del 65% nell’ultima settimana, sono passati da 85 a 141.

Vaiolo delle scimmie, casi in aumento in California

Sebbene il vaiolo delle scimmie non sia contagioso come il coronavirus, le autorità sanitarie hanno affermato di essere preoccupate per l’aumento delle infezioni. I casi si stanno diffondendo principalmente tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. La trasmissione probabilmente è stata accelerata durante gli eventi del Pride a cui a giugno hanno partecipato uomini gay e bisessuali.

“Ciò di cui abbiamo urgenza sono gli avvertimenti e gli annunci pubblici da parte del dipartimento della salute pubblica della contea, che non abbiamo avuto”, ha affermato Michael Weinstein, presidente della AIDS Healthcare Foundation con sede a Los Angeles. “Non lo stiamo trattando abbastanza seriamente”.

Carenza di vaccini

Le autorità sanitarie locali affermano che il loro lavoro è gravemente limitato dalla carenza di vaccini contro il vaiolo delle scimmie, e sperano che con le spedizioni federali promesse, aumentino le dosi.

Il vaccino Jynneos, noto come Imvanex in Europa, può aiutare a prevenire lil vaiolo delle scimmie anche dopo che una persona è stata esposta al virus. Il vaccino viene somministrato in due dosi, a distanza di 28 giorni. Una persona è considerata protetta due settimane dopo la seconda dose, il che significa che ci vogliono circa sei settimane dopo la prima dose perché una persona sia considerata completamente vaccinata.

A San Francisco alcuni hanno anche lanciato l’allarme sulla risposta della città al vaiolo delle scimmie, chiedendosi perché siano disponibili così pochi vaccini a fronte di un numero crescente di persone a rischio. La San Francisco AIDS Foundation ha dichiarato di aver ricevuto a giugno solo 60 dosi del vaccino.

“Non vogliamo creare spavento ma attualmente vediamo casi su base regolare. E inizieremo a vedere molti più casi se non agiremo velocemente”, ha scritto Tyler TerMeer, CEO della San Francisco AIDS Foundation.

Qual è la mortalità del vaiolo delle scimmie

Il ceppo del vaiolo delle scimmie nell’epidemia globale, noto come ceppo dell’Africa occidentale, è raramente mortale. Ma alcuni pazienti possono avere complicazioni significative, come le persone con un sistema immunitario indebolito e chi ha avuto un eczema. Complicazioni rare possono includere lesioni negli occhi, che mettono in pericolo la vista.

Nella comunità LGBTQ c’è chi paragona con cautela il vaiolo delle scimmie all’inizio dell’epidemia di HIV/AIDS ma Stuart Burstin, direttore nazionale ad interim delle malattie infettive della AIDS Healthcare Foundation, ha affermato che c’è una grande differenza: le lesioni visibili. “La chiave è la prevenzione”, ha detto Burstin.