Vaiolo delle scimmie, morto in Cina il primo paziente infetto: era maggio, ma lo dicono ora

E’ morto in Cina il primo paziente affetto dal vaiolo delle scimmie, il cosiddetto Monkey B Virus (BV), un virus simile a quello del vaiolo ma meno grave. La notizia, pubblicata sabato dalla stampa cinese, è stata ripresa 2 giorni dopo dai media occidentali. Si tratta di un veterinario di Pechino di 53 anni che lavorava in un istituto di ricerca sui primati non umani.

Vaiolo delle scimmie, due mesi di silenzio

L’uomo, la cui identità è rimasta segreta, aveva accusato i primi sintomi di nausea e vomito un mese dopo avere dissezionato le carcasse di due scimmie, all’inizio di marzo. Secondo il settimanale in lingua inglese del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, il veterinario aveva cercato di curarsi in numerosi ospedali ma è deceduto lo scorso 27 maggio. Praticamente due mesi fa, ma la notizia dai media cinesi viene data solo a fine luglio. Evidentemente in Cina avranno voluto procedere con tutti i controlli del caso prima di divulgare la notizia (ricordiamo cosa accadde con il Covid).

Il primo morto per il vaiolo delle scimmie

Prima di questo non erano stati rilevati nel Paese casi mortali o clinici di vaiolo delle scimmie. Quindi si tratta del primo caso di infezione umana del virus identificato finora in Cina. Un’analisi del liquido cerebrospinale del veterinario eseguita ad aprile aveva confermato l’infezione. Mentre i test effettuati sulle persone con cui ha avuto stretti contatti hanno dato esito negativo.

Isolato per la prima volta nel 1932, il virus è un alfaherpesvirus enzootico nei macachi del genere Macaca. Può essere trasmesso per contatto diretto o attraverso lo scambio di secrezioni corporee e ha un tasso di mortalità del 70-80%.