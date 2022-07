Vaiolo delle scimmie, San Francisco e lo stato di New York dichiarano lo stato d’emergenza

San Francisco e lo stato di New York hanno dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria dopo che i casi di vaiolo delle scimmie, continuano a salire. Lo riporta il Washington Post.

Il 40% dei casi Usa sono stati segnalati proprio in California e a New York

La misure da parte di due delle aree più colpite negli Stati Uniti arriva mentre l’amministrazione Biden sta valutando di dichiarare l’emergenza nazionale. Più del 40 percento dei 4.907 casi confermati di vaiolo delle scimmie negli Usa sono stati segnalati in California e New York.

La sindaca di San Francisco London Breed ha annunciato che i casi della malattia sono quasi raddoppiati, a 261, in una settimana. Al momento, inoltre, non ci sono abbastanza vaccini per immunizzare tutta la popolazione a rischio. Anche nello Stato di New York i casi sono aumentati rapidamente negli ultimi giorni fino a raggiungere i 1.200

Vaiolo delle scimmie è un’emergenza sanitaria globale. L’allarme dell’Oms

Il vaiolo delle scimmie è un’emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. Si tratta del più alto livello di allerta dell’Oms.

