Il momento in cui la neve invade il cantiere

In India, le zone più alte del Kashmir, nella prima settimana di febbraio sono state colpite da forti nevicate. Una massiccia valanga si è staccata ed ha colpito l’area di Sonmarg e la strada Srinagar-Leh. Il mega crollo è avvenuto lo scorso 9 febbraio e fortunatamente non ha provocato vittime. La valanga ha invaso il cantiere per la costruzione del tunnel di Zojila.