Vanessa Jules, la tik toker rivela: “Mia madre è rimasta incinta… del mio fidanzato”

Il video con la confessione, come ovvio, è diventato del tutto virale in questi giorni. Bufala o realtà? Forse non lo sapremo mai.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 2 Ottobre 2022 - 11:30