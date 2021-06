Variante indiana Covid provocherebbe cancrena e perdita di udito: sintomi mai segnalati nei ceppi precedenti

La variante indiana B.1.617 o Delta, considerata in parte responsabile della pandemia di Covid, secondo gli scienziati è altamente infettiva e nei pazienti malati di Covid provocherebbe cancrena e perdita dell’udito.

Coronavirus, variante indiana provoca cancrena e perdita di udito

Cancrena e perdita di udito sono sintomi mai segnalati nei ceppi precedenti del virus. Dalla primavera, il paese continua a essere martoriato dalla nuova variante. Milioni di persone sono rimaste contagiate e gli scienziati affermano che sembra essere la più infettiva scoperta fino ad oggi.

Variante indiana la più infettiva e pericolosa mai scoperta

Secondo i medici, potrebbe essere anche la più pericolosa. Secondo quanto riferito da Bloomberg, oltre ai tipici sintomi del Covid, sembra ci sia un aumento di pazienti con perdita dell’udito o cancrena causata da coaguli di sangue.

Nel Regno Unito, nonostante decine di migliaia di casi della variante i due sintomi non sono stati segnalati. Il che indica che potrebbero essere estremamente rari e trovati solo in India perché milioni di persone sono state infettate in un breve lasso di tempo. Potrebbe inoltre essere una coincidenza o non essere affatto causati dalla variante Delta.

Abdul Ghafur è esperto di malattie infettive presso l’Apollo Hospital di Chennai. Il medico ha dichiarato a Bloomberg: “Abbiamo bisogno di ulteriore ricerca scientifica per analizzare se questi nuovi sintomi siano collegati o meno a B.1.617”. È noto che il coronavirus causa coaguli in molte persone che si ammalano gravemente. I coaguli si depositano nei piccoli vasi sanguigni interrompendo l’afflusso di sangue e se non curati adeguatamente possono comportare la cancrena.

“Nel corso del 2020 ho curato tre o quattro casi, ora parliamo di un paziente a settimana”, ha detto Ganesh Manudhane, cardiologo di Mumbai. “Sospettiamo che potrebbe essere dovuto alla nuova variante del virus”.

È inoltre abbastanza comune che le infezioni virali in generale causino la perdita dell’udito. I virus sono una delle principali cause di perdita improvvisa dell’udito: morbillo, parotite, alcuni tipi di herpes sono tra le possibili cause e alcuni danni permanenti possono essere scatenati da virus che attaccano la coclea, una componente dell’orecchio interno così chiamata perché ricorda il guscio di una chiocciola.