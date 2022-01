Uno tsunami Omicron si abbatte sugli sugli Usa dopo le festività di fine anno: nella sola giornata di lunedì i casi di contagio sono stati infatti oltre un milione. Il doppio rispetto a quattro giorni fa e il quadruplo in poco più di una settimana. I drammatici dati sono della Johns Hopkins University, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg che spiega come i numeri potrebbero essere persino sottostimati. Non tenendo infatti conto dei tantissimi americani che oramai si affidano ai test anti Covid fai da te utilizzati in casa.

Omicron dilaga negli Usa

Dall’inizio della pandemia negli Usa i contagi sono oltre 56 milioni e le vittime del virus quasi 830 mila. In Florida, uno degli stati Usa meno restrittivi, i contagi sono cresciuti del 948% in due settimane. Il consigliere medico della Casa Bianca per la pandemia, Anthony Fauci, ha ammonito che c’è ancora il pericolo di un aumento delle ospedalizzazioni a causa di un grande numero di contagi, anche se i primi dati suggeriscono che la variante Omicron sia meno grave.

“L’unica difficoltà è che se ci sono molti casi, anche se il tasso di ospedalizzazione è più basso con Omicron che con Delta, c’è ancora il pericolo di un aumento dei ricoveri che potrebbe mettere in difficoltà il sistema sanitario”, ha spiegato l’immunologo alla Cnn.

Ci saranno ancora più contagi

“Ci saranno sicuramente molti più contagi perché la Omicron è più trasmissibile della Delta”, ha proseguito. Sottolineando tuttavia che dai dati raccolti finora in Sudafrica, in Gran Bretagna e anche negli Usa “essa appare meno severa”. Omicron rappresenta il 58,6% delle varianti che circolano negli Stati Uniti, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Fauci ha aggiunto che i Cdc chiariranno presto se le persone con il Covid 19 devono risultare negative per lasciare l’isolamento, dopo la confusione delle direttive della scorsa settimana secondo cui chi ha contratto il virus può uscire dopo cinque giorni senza sintomi.