CARACAS – Tragico naufragio nelle acque del Venezuela, nel Mar dei Caraibi: quattro persone sono morte e 28 risultano disperse dopo che una barca con la quale tentavano di raggiungere l’isola olandese di Curaçao è naufragata al largo della costa.

Le quattro vittime sono state identificate: si tratta di giovani venezuelani fra i 18 e i 33 anni che erano residenti a La Vela, piccola località nel comune di Colina, sulla costa settentrionale dello stato di Falcon, al centro-nord del Venezuela.

Secondo il sito news Notifalcon.com, “unità della Guardia Costiera stanno ricercando i dispersi nel naufragio, riguardo ai quali non è stato ancora possibile stabilire se abbiano raggiunto la riva dell’isola – per cui ora si nascondono per evitare di essere deportati – o se abbiano subito una fine ben più tragica”.

In questo senso, la stessa fonte informa che le autorità di Curaçao stanno controllando i posti dove vivono i venezuelani residenti nell’isola, alla ricerca di possibili superstiti del naufragio. Il governo di Nicolas Maduro ha decretato il blocco di tutti i collegamenti navali ed aerei del Venezuela con le isole di Curaçao, Aruba e Bonaire, “finché non si porrà fine alle attività delle mafie di quei posti, che stanno danneggiando la nostra economia”.