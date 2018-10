CARACAS – Partorire in mezzo alla strada, su un marciapiede tra la folla. Questo è quanto accaduto a una giovane donna in Venezuela, per le vie di Caracas, troppo povera per entrare in una clinica. La donna ha dato alla luce il suo bimbo tra i passanti che cercavano di aiutarla tra le grida e le chiedevano di “respirare profondamente”.

Le immagini del parto in strada sono state ottenute dal giornalista oppositore Carlos Julio Rojas, che le ha diffuse attraverso Twitter. Il giornalista ha inoltre confermato che è stata la stessa partoriente a dire di non aver potuto essere ammessa in una clinica non disponendo di sufficiente denaro.

Poco dopo sul posto, ha infine segnalato Rojas, è giunta una volante della polizia che ha prelevato la giovane e l’ha portata in un centro medico.