DENVER – Amanda McCracken, scrittrice del Colorado, era in attesa di incontrare l’uomo giusto e ha aspettato fino a 41 anni per perdere la verginità. Nel 2018 ha conosciuto Dave, un batterista, è stato subito amore: 10 mesi dopo ha fatto sess0 per la prima volta durante una vacanza romantica nella Polinesia francese.

La felice coppia si è sposata due mesi dopo e la scorsa settimana Amanda, il giorno del suo compleanno, ha annunciato su Instagram di essere incinta di quattro mesi. Sul social media ha scritto: “A 6 settimane abbiamo sentito il battito del cuore e a 11 visto la mano del bambino accarezzare il suo viso. La prossima settimana saranno 4 mesi (quasi a metà!) e siamo ansiosi di vederlo nuotare a farfalla e a dorso”.

Amanda ha anche scherzato sulla cagnolina: “Pepper dice che è entusiasta di diventare una sorella maggiore. Che il prossimo capitolo abbia inizio!”. Parlando di quando ha perso la verginità, ha detto che “valeva la pena aspettare ma non nel modo in cui potrebbero pensare gli altri. Il sess0 è stato fantastico ma vivo una relazione con un uomo che può offrirmi l’amore”.

All’Huffington Post, di recente Amanda ha dichiarato di aver avuto delle storie con molti uomini senza rapporti sessuali ma che “non stava aspettando il matrimonio o resistendo per motivi religiosi”. Ha descritto la prima volta con Dave come “giocosa e imbarazzante” e ha ammesso che la passione “è cresciuta” mentre continuavano a “esercitarsi” durante il giorno e nel corso delle vacanze.

Fonte: Daily Mail