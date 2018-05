LONDRA – È considerata la crociera più lunga al mondo, dura 245 giorni e costa 76.000 euro circa. Il lussuoso Viking Sun partirà da Greenwich ad agosto 2019 e farà il rientro a maggio del 2020: toccherà 113 porti in 59 paesi di tutti i continenti, ad eccezione dell’Antartide.

Viking Sun, di proprietà norvegese, e i suoi 930 passeggeri prima di attraversare l’Atlantico verso la Groenlandia, faranno tappa in Irlanda e in Norvegia. Descritta come la “crociera per qualsiasi genere di persona”, a bordo ci sono musicisti classici, lezioni di storia e arte e corsi di cucina, scrive il Daily Mail. La nave offre anche “tranquilli spazi scandinavi” e un accesso privilegiato alle “esperienze” nelle numerose destinazioni che visitano gli ospiti.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

La tariffa più economica di 76.000 euro a persona significa che una coppia che viaggia insieme pagherà un minimo di 152.000 euro. I passeggeri hanno a disposizione due piscine e poiché Viking Sun è norvegese, un centro termale che include una grotta di neve, dove cadono i fiocchi di neve quando l’aria è refrigerata. La cabina più grande è la suite padronale, già prenotata sebbene costi 220.400 euro circa a persona o 441.000 per due.

Il viaggio termina con un passaggio attraverso il Canale di Suez verso il Mediterraneo, poi verso le coste occidentali della Spagna e del Portogallo per tornare nel Regno Unito. Il presidente del Viking, Torstein Hagen, ha dichiarato: “Le nostre World Cruises offrono agli ospiti la rara opportunità di disfare i bagagli una volta ed esplorare decine di splendide destinazioni della Terra, con un valore senza precedenti nel settore dei viaggi”. L’opinione di Hagen, sul “valore” può differire dai milioni di britannici che per le vacanze estive, prevedono di spendere dai 2.200 ai 3.400 euro, osserva il tabloid britannico.