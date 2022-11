Vince 2 miliardi alla lotteria Powerball negli Usa con un biglietto da 2 dollari

Il jackpot record da 2,04 miliardi di dollari della lotteria americana Powerball, il più alto della storia, è stato vinto da un biglietto (da 2 dollari) acquistato in una stazione di servizio ad Altadena, in California. Il fortunato ha giocato i numeri 10, 33, 41, 47, 56, e il Powerball da 10, partecipando così alla celebre lotteria americana. Il ticket vincente è stato giocato al Joe’s Service Center sulla West Woodbury Road di Altadena, nella contea di Los Angeles.

Vince 2 miliardi con un biglietto da 2 dollari

Il premio è soltanto in teoria di 2 miliardi: nelle tasche dell’ignoto vincitore in realà finiranno “solo” 997,6 milioni di dollari (l’ammontare dichiarato del Jackpot è al lordo di tasse statali e federali, si può ritirare in un’unica soluzione o in trenta rate annuali per 29 anni). I proprietari del distributore di benzina di Altadena hanno affermato di non sapere chi ha acquistato il biglietto, ma sperano che sia stato qualcuno della comunità. Il fortunato ha un anno di tempo per farsi avanti e reclamare il suo premio. Le probabilità di vincere il jackpot al Powerball sono 1 su 292,2 milioni.

E’ il jackpot più alto della storia

Il precedente primato di denaro vinto da una sola persona nella storia del Powerball era di 758,7 milioni di dollari, avvenuto nel 2017. Battuto anche il record di vincite di tutti i tempi che apparteneva a un vincitore della lotteria Mega Millions con 1,6 miliardi di dollari nel 2018.