Vince 1 milione di dollari alla lotteria: aveva già vinto la stessa cifra un anno fa

BOSTON – Rolf Rhodes è il fortunato vincitore di una lotteria negli Stati Uniti. L’uomo, che ha vinto un milione di dollari alla lotteria del Massachusetts, aveva già intascato 650mila dollari in un’altra fortunata “giocata” solo pochi mesi fa.

Un milione di dollari il premio conquistato grazie a un biglietto che aveva comprato in una stazione di servizio a cinquanta chilometri da Boston, dove vive. La possibilità di essere estratto era di uno su 1,6 milioni ma il fortunato l’ha centrata in pieno vincendo così una cifra superiore a quella che aveva vinto a maggio del 2018. In quella occasione, Rolf aveva deciso di incassare 650.000 dollari tutti insieme rinunciando all’opzione di intascare 50mila dollari per venti anni, ovvero 1 milione di dollari. Secondo quanto riportano i media Usa, Rhodes questa volta avrebbe deciso di accettare il pagamento di un milione in venti anni.

Un caso raro ma non l’unico: nel 2013 in Florida, James Bozeman ha vinto 3 milioni di dollari dopo che l’anno prima ne aveva vinti 10. Anche in Europa un caso ancor più raro: in Francia un uomo ha vinto nel 2016 e nel 2018 giocando alla stessa ricevitoria 1 milione di euro ogni volta alla lotteria EuroMillions. La probabilità era di una su 16mila miliardi.

Fonte: HUFFINGTON POST