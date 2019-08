ROMA – Evacuata la sede di Usa Today in Virginia per la presunta presenza di un uomo armato. La polizia ha risposto a una segnalazione in tal senso ed è sul posto. Lo riportano i media americani.

La polizia conferma l’evacuazione della sede della Virginia di USA Today a McLean. Gli edifici ospitano gli uffici non legati all’attività giornalistica. Centinaia di dipendenti sono stati fatti uscire con l’aiuto della polizia. Secondo indiscrezioni non ci sarebbe stato alcun colpo di arma da fuoco sparato e l’edificio sarebbe stato evacuato per precauzione.

“Al momento non abbiamo rinvenuto nessuna prova di gesti di violenza o feriti” ha detto la polizia.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO