Vita in una comunità mormone: decine di fratelli, matrimonio combinato. Poi scopri il mondo e…

Mary Jayne Blackmore, 38 anni, è cresciuta in una comunità mormone fondamentalista, aveva un esercito di fratelli e sorelle e poca conoscenza del “peccaminoso” mondo esterno, finché non ha iniziato a mettere in discussione tutto…

Blackmore ha raccontato la sua storia al Sun. “Il tavolo da pranzo era pieno di cibo, sufficiente per sfamare un esercito. A 14 anni mangiavo con i miei genitori, con le altre 12 mogli di papà e i miei 40 fratelli. Potrebbe sembrare incredibile, ma per noi era una vita normale”. La donna spiega che sebbene la chiesa mormone tradizionale abbia vietato la poligamia nel 1890 ed era illegale in Canada dove vivevano, i mormoni fondamentalisti come i suoi genitori rifiutavano di rinunciarvi.

La famiglia mormone di Mary Jayne Blackmore

“Mia madre Jane è stata la prima moglie di mio padre Winston. Si sono sposati a 18 anni nella piccola comunità mormone fondamentalista di Bountiful nella Columbia Britannica. “I miei genitori avevano avuto insieme i miei quattro fratelli maggiori – Jake, Hyrum, Peter e Susie – poi, a 26 anni, papà è stato nominato vescovo. Come tutti gli uomini della comunità, ci si aspettava che prendesse più mogli”.

Nel 1982, mentre la mamma era in attesa di Blackmore, il papà ha sposato la seconda moglie Christina, e a distanza di pochi mesi la terza moglie Mary Ann. Il fratellastro Don è nato sei mesi dopo la nascita di Blackmore, nel 1983.

“All’inizio, tutti e 10 vivevamo in una casa su un terreno di nostra proprietà. Quando avevo otto anni, papà sposò la quarta e quinta moglie e fu costruita una seconda abitazione.

Le regole di una comunità mormone

“È stata un’infanzia chiassosa, divertente, ho frequentato la locale scuola privata per i bambini della chiesa.”I lavori erano suddivisi: le ragazze e le madri preparavano i pasti, prendevano cura dei bambini e facevano i lavori domestici, mentre uomini e ragazzi erano impegnati nei lavori agricoli”.

Le regole sulla semplicità erano rigide: il trucco e il taglio di capelli erano banditi e dovevano essere coperte dal collo ai polsi e fino alle caviglie. Le sigarette, l’alcol, il tè e il caffè erano vietati. Non era consentito nulla di “mondano”, dunque la televisione, la musica e i romanzi moderni. Trascorrevano il tempo libero suonando strumenti, cantando e ballando.

Osserva Blackmore: “Sebbene le regole fossero rigide, la mia infanzia è stata idilliaca, giocavo fuori con i miei fratelli, cugini e amici. “Le mogli avevano inoltre un lavoro nella lavanderia a gettoni in città o nella vicina fabbrica di materassi di proprietà della chiesa. Mia madre era diversa, poiché studiava per diventare infermiera e lavorava come ostetrica, il che significava che poteva far nascere tutti i miei fratelli.

“Lavorava molte ore, ma mi sono sentita ugualmente amata e accudita dalle altre mogli di papà, in particolare Mary Ann.

La paura di rivelare la poligamia

“Sono cresciuta sapendo che la poligamia era illegale. La polizia si presentava spesso a casa nostra, anche se tollerava la nostra comunità e nessuno veniva mai arrestato. “Tuttavia, ciò ha portato a un sottofondo di preoccupazione, a noi bambini era stato detto di non rivelare mai agli estranei quante mogli aveva papà”.

Ma la più grande paura, spiega Blackmore, era che stesse arrivando la fine del mondo, una delle convinzioni centrali della nostra fede. Il padre cercava di essere equo ma il suo tempo era diviso tra un numero sempre crescente di figli, mogli e doveri ecclesiastici. C’era poca pace o spazio personale, e una volta raggiunta la pubertà per Blackmore è stato difficile.

C’erano problemi inoltre con le madri, con sguardi taglienti e commenti sottovoce e sapevamo quali tra loro non andavano d’accordo.

Il matrimonio combinato a 17 anni

“A 17 anni i miei genitori mi dissero che Rulon Jeffs, il dirigente della chiesa, aveva scelto un marito per me. “Non avevo ancora baciato un ragazzo, dunque ero nervosa ma non ho mai messo in dubbio la decisione. “Alcuni mesi dopo, Sam, 19 anni, partì dalla sua casa nello Utah per il nostro matrimonio nell’aprile 2000. Ero sollevata che fosse bello e sembrava gentile. Il giorno dopo ci sposammo”.

“All’inizio, quando io e Sam abbiamo condiviso il letto la situazione era imbarazzante per entrambi, poi abbiamo imparato. “Dopo la nostra luna di miele, in campeggio nello Utah, ci siamo trasferiti in una comunità mormone in Alberta, dove Sam faceva parte di una squadra di disboscamento. “La vita era felice, ci siamo innamorati e nostra figlia Starla è nata nel giugno 2001.

Nel frattempo, il padre aveva continuato a sposarsi e a quel punto Blackmore aveva 80 fratelli, dai 27 anni a pochi mesi.

La comunità si divide

Ma la felicità di quel periodo si concluse: nel giugno 2002, Warren Jeffs, il figlio di Rulon, aveva scomunicato il padre, annunciando che era la volontà di Dio ma secondo Blackmore era visto come una minaccia al suo potere.

Le persone dovevano scegliere se supportare Warren Jeffs o il padre, e la madre era combattuta. La famiglia del

padre, i fratelli e due delle figlie seguivano Jeffs, e la madre spaventata all’idea di perderli chiese il divorzio.

“Dopo la nascita di mio figlio Kayden nel febbraio 2003, l’anno successivo ho iniziato a studiare per laurearmi in pedagogia al College of the Rockies nella British Columbia. “Sam non si era sposato con altre donne, ma dopo tutto quello che era successo ho iniziato a mettere in discussione le mie convinzioni. “Ho iniziato a chiedermi se dovevo davvero indossare abiti lunghi e se la musica moderna fosse peccaminosa”.

La scoperta del mondo esterno

Nel 2006, dopo essere entrata a far parte di una squadra di hockey sul ghiaccio, all’età di 23 anni, per festeggiare una vittoria ha provato la prima bevanda alcolica e ballato tutta la notte.

“È stato emozionante, anche se spesso mi sentivo combattuta e scioccata dalla sessualizzazione delle donne nelle pubblicità e in TV. “Ho sentito disapprovazione da parte della comunità, ma non da Sam che stava anche lui sperimentando cose nuove.

Dopo la laurea nel 2009 è tornata a Bountiful, a insegnare in una scuola. Entrambi impegnati con il lavoro, con il marito si erano allontanati e nel 2010 avevano divorziato. Il che l’ha spinta a esplorare il mondo esterno.

Nel 2012, Blackmore è andata in vacanza in India e a un festival musicale. Il che rappresentava tutti i grandi tabù: sesso, droga e rock and roll. Ma commenta la donna “è stato fantastico, con così tante persone amichevoli che ballavano al ritmo della musica, praticavano yoga e meditazione. “Lì ho incontrato Joe, e alcuni mesi dopo sono andata a trovarlo in Nuova Zelanda. Il viaggio è stato fantastico, ma le nostre vite erano troppo diverse per far funzionare una relazione”.

“Quando Starla aveva 16 anni, ha indossato il mio abito da sposa e sono stata felice che non dovesse sposare uno sconosciuto”.

Le accuse contro il padre

Nel 2017 il padre Winston è stato accusato di poligamia, anche se aveva sposato legalmente solo la madre e gli altri erano “matrimoni spirituali”. L’anno successivo è stato condannato a sei mesi agli arresti domiciliari. In Canada, dopo più di un secolo, è stata la prima condanna per poligamia.

Pur rimanendo impegnata nella fede, Blackmore non si considera più una mormone e afferma:”Sono una femminista che ha imparato tanto dalle donne nella comunità fondamentalista mormone. È grazie a loro che ora ho scritto un libro di memorie.

“Dai 27 matrimoni di mio padre sono nati 150 fratelli, di età compresa attualmente tra i 46 anni e i 4 mesi. Non ho rapporti stretti con tutti, ma ricordo i loro nomi. La metà segue la chiesa, ma il resto sta trovando la propria strada. Anche due dei miei fratelli hanno praticato la poligamia.

“I miei figli ora frequentano l’università e vivo con mia sorella Katie, 36 anni, a Bountiful. “Al Ringraziamento e Capodanno, è bello che molti di noi festeggino ancora insieme. Sedermi con 200 o più dei miei parenti è qualcosa di prezioso”.