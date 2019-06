ROMA – La sfrontatezza di alcuni passeggeri a bordo di un aereo può non avere limiti: su Reddit alcuni assistenti di volo hanno condiviso dei racconti horror e rivelato ciò che non si dovrebbe mai fare durante un volo. “Sull’aereo le persone sono solitamente ripugnanti”, sostiene l’attuale ed ex equipaggio di volo australiano. “Sui tavolini richiudibili fanno cose disgustose come cambiare i pannolini, tagliare le unghie dei piedi e attaccare le caccole, tanto per dirne alcune ma è niente rispetto a trovare delle feci umane sotto il sedile”.

Molti passeggeri si aspettano che l’equipaggio sollevi le borse pesanti per posizionarle negli armadietti ma “hai fatto il bagaglio e ora lo sollevi”, il commento di un ex assistente di volo su Reddit. Un’altra ha riferito che sugli aerei si verificano degli episodi impensabili: “Durante il mio ultimo volo, un uomo anziano ha fatto la cacca sul pavimento, l’ha calpestata e camminava come se niente fosse”. Uno degli avvertimenti ai passeggeri è quello di fare attenzione ai pavimenti dei bagni e indossare le scarpe. “Mai entrare a piedi nudi. Nove volte su dieci quella sul pavimento non è acqua”.

“Spesso sono davvero rivoltanti e vengono puliti in profondità solo alla fine di un volo che per noi potrebbe essere dall’altra parte del mondo. Immaginate quanto siano deliziosi dopo un volo di 12 ore con 200 persone che li usano”. Un altro problema che gli assistenti di volo devono affrontare: i passeggeri che cercano di imbrogliare sui posti. Le coppie prenotano posti separati, uno in Premium Economy e l’altro in Economy ma quando salgono a bordo cercano di sedersi vicini in Premium Economy. “E tutto questo per risparmiare qualche soldo” il lapidario commento dell’assistente di volo. (Fonte: Daily Mail)