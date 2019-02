MILANO – A chi non è mai capitato di passare un volo da incubo a causa del pianto inconsolabile di un neonato a bordo? Nel mondo globalizzato in cui si viaggia sempre di più va messo in conto. Al di là delle possibili disquisizioni sull’educazione di certi genitori (che si riflette su quella dei figli) un bell’esempio arriva dalla Corea del Sud.

La notizia è riportata dal Daily Mail Australia, che riprende un post pubblicato su Facebook da un utente, Dave Corona. Racconta della delicata idea di una mamma che, dovendo affrontare con il suo bimbo di quattro mesi un volo di dieci ore da Seul a San Francisco, ha preparato 200 pacchettini per altrettanti passeggeri con dolcetti e tappi per le orecchie, e un bigliettino che spiega tutto.

“Ciao, sono Junwoo e ho 4 mesi – si legge sul foglietto -. Oggi vado negli Stati Uniti insieme alla mia mamma e alla mia nonna per far visita a mia zia. Sono un pochino nervoso e spaventato perché è il mio primo volo, che significa che potrei piangere o fare rumore. Cercherò di stare tranquillo, ma non posso fare promesse… Per favore scusami. Per questo mia mamma ha preparato una piccola bustina di caramelle per te! Ci sono anche dei tappi per le orecchie. Per cortesia usali se ci sarà troppo tumore a causa mia. Buon viaggio. Grazie”.

L’idea è stata molto apprezzata, anche se qualcuno l’ha ritenuta esagerata. “Penso che le persone dovrebbero essere più comprensive e non far sentire genitori e bambini non benvenuti sui voli”, ha commentato sui social una signora. Che forse non ricorda che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri.

Fonte: Daily Mail