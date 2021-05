Walter Haut, ex addetto stampa esercito Usa prima di morire rivela: “A Roswell ho visto il corpo di un alieno” (foto Ansa)

Walter Haut, un ex addetto stampa dell’esercito USA, in un video girato poco prima di morire, ha rivelato che dopo l’incidente di Roswell, il 2 luglio 1947, aveva visto il corpo senza vita di un alieno delle “dimensioni di un bambino di dieci anni”.

Secondo quanto riportato dal SUN, nel filmato, diffuso per la prima volta, l’addetto stampa e Primo tenente del Roswell Army Air Field ricorda l’oggetto non identificato che precipitò sul suolo e un corpo alieno trovato senza vita nel luogo dell’incidente a Roswell, nel New Mexico.

Haut aveva redatto il comunicato stampa originale dei militari sull’incidente, che nel 1947 aveva fatto notizia a livello internazionale, ma l’Aeronautica Militare aveva velocemente cambiato la versione dicendo che si trattava soltanto di un pallone sonda.

Walter Haut, ex addetto stampa esercito Usa prima di morire rivela: ”A Roswell ho visto il corpo di un alieno”. Le sue parole

Nel video, condiviso con The Sun, Haut dice: “Per quanto mi ricordo, c’era un corpo relativamente piccolo paragonabile forse a un bambino di 10 o 11 anni”.

Ha aggiunto che, dato il tempo trascorso, non riusciva a ricordare il colorito. In un affidavit firmato prima della sua morte nel 2005, pubblicato anche dal Sun, Haut ha scritto:

“Sono sicuro che quello che ho osservato personalmente fosse un qualche tipo di astronave e l’equipaggio provenisse dallo spazio”.

Il video è stato realizzato nel 2000 dagli amici di Haut, Dennis Bathaser e Wendy Connors, e finora è stato tenuto segreto.

Walter Haut, ex addetto stampa esercito Usa prima di morire rivela: ”A Roswell ho visto il corpo di un alieno”. Le rivelazioni del Pentagono

Il ricercatore Anthony Bragalia, che per primo ha pubblicato il video sul suo sito sugli UFO, ha affermato che dopo la diffusione dei documenti sugli UFO all’inizio di quest’anno, si tratta di una scoperta significativa. In una lettera bomba sulla libertà di informazione, condivisa con The Sun, a febbraio, il Pentagono ha ammesso di detenere e testare i relitti degli incidenti UFO.

Bragalia afferma che la straordinaria ammissione nel video conferma la natura extraterrestre del famigerato incidente di Roswell.

“Il video mi è stato regalato da Dennis Balthaser, un caro amico di Walter Haut, affinché lo diffondessi”, ha detto Bragalia al tabloid britannico.

“In precedenza era stato visto solo da una piccola cerchia di ricercatori e membri della famiglia Haut. “Considerate tutte le nuove informazioni uscite sugli UFO, hanno ritenuto fosse il momento giusto per condividerlo diffusamente”. “Il video conferma la natura extraterrestre dell’incidente di Roswell.

“Il recente rilascio dei documenti sui risultati delle analisi dei detriti UFO, da parte del Pentagono, compresi dei documenti tecnici sul metallo analogo a quello trovato a Roswell, combinati con questa testimonianza, rendono ancora più plausibile che l’incidente sia da collegare all’ET”.

Bragalia ritiene che il governo potrebbe ancora conservare in luoghi protetti dei corpi alieni e detriti UFO. Ha aggiunto

:”Sospetto che non siano tutti tenuti in un unico posto”. Bragalia sostiene di aver fatto esaminare la testimonianza di Haut da un esperto di Digital Voice Stress Analysis (DVSA), il quale ha confermato che Haut stava dicendo la verità. L’esperto, Jerry Baker, ha dichiarato: “La mia analisi DVSA dei passaggi fondamentali dell’intervista ad Haut conferma che diceva la verità su ciò che ricordava dell’episodio”. “Le parti del video che ho ascoltato hanno confermato la sua credibilità”. Le rivelazioni arrivano dopo che l’attivista Steve Bassett ha detto a The Sun che potremmo ormai essere vicini, forse poche settimane, dallo scoprire la verità sugli UFO e gli alieni da parte del governo degli Stati Uniti. (Fonte: SUN)