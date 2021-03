Walter Zenga si vaccina a Dubai con il vaccino cinese: “Ecco perché l’ho scelto”

Walter Zenga, residente in Dubai, si è vaccinato con il vaccino cinese di Sinopharm. Vaccino ancora non autorizzato in Europa. E’ stato lo stesso ex portiere a documentare tutto sui social: “Grazie agli Emirati Arabi Uniti e un ringraziamento speciale al ministero della Salute per aver fornito le vaccinazioni e per prendersi cura di noi”.

Zenga ha poi spiegato perché ha scelto il vaccino cinese: “Ho scelto il vaccino cinese per la tecnica che hanno utilizzato, ovvero il metodo tradizionale con virus inattivo. Con l’aggiunta di idrossido di alluminio come sostanza adiuvante per innescare una reazione del sistema immunitario. Si tratta della stessa tecnica con cui sono realizzati i vaccini contro poliomielite, rabbia, epatite A”.

Walter Zenga: “Ecco perché ho scelto il vaccino cinese”

“La somministrazione – ha spiegato Zenga tra i commenti sui social – avviene in due dosi. Si raggiunge la copertura dopo 2 settimane dalla seconda. Questo vaccino può essere somministrato anche a persone con sistema immunitario basso e non ha particolari indicazioni per la conservazione e la distribuzione che può avvenire con una normale refrigerazione. Ps. Ovviamente ho copiato il testo”.

“Grande mister, qui aspettiamo Babbo Natale per farlo”, ha commentato un fan. “Non è che tra gli effetti collaterali c’è che diventi milanista?” ha scherzato un altro. “Non ci sono effetti collaterali, 100%”, ha assicurato Zenga.