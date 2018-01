UDINE – L’ex attaccante dell’Udinese, Warley Silva dos Santos, è stato accoltellato in Brasile. L’ex calciatore è ricoverato in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto all’alba a Joao Pessoa, capitale dello Stato di Paraiba.

Warley è stato avvicinato da due uomini ai quali ha subito consegnato il cellulare e le chiavi dell’auto. Spaventato, ha provato a fuggire ma è stato raggiunto da due coltellate alla schiena. L’ex attaccante, 39 anni, è riuscito a chiedere aiuto a un amico che viveva nelle vicinanze e che lo ha portato subito in ospedale dove è stato operato. Nazionale brasiliano, dal ’99 al 2003 all’Udinese salvo una stagione in prestito al Gremio, era tornato a vivere a Joao Pessoa nel 2016 per giocare col Botafogo da Paraiba dove si è ritirato lo scorso anno per intraprendere la carriera di allenatore.