ROMA – E’ stato un fiume in piena quello che ha percorso il centro di Washington con la “Marcia per le nostre vite” organizzata dagli studenti sopravvissuti alla strage di San Valentino a Parkland, in Florida.

“Noi siamo la generazione del cambiamento”, dice Ann, che viene dalla Pennsylvania, ha 18 anni e sottolinea con orgoglio: “Sono già registrata per votare. E sono qui perché da qui parte il cambiamento”.

Il corteo, imponente, si è svolto lungo Pennsylvania avenue fino ad arrivare ai piedi del Campidoglio, la sede del congresso. “Ci ascolteranno? Noi stiamo facendo tutto il possibile, non possono fare altro che ascoltarci”, ha detto i ragazzi.

“Politici rappresentateci o andate via!”. L’appello è senza mezzi termini e viene dagli studenti sopravvissuti alla strage. Cameron Kesky è uno di loro, e il primo a salire sul palco della marcia di Washington.

Ha parlato con alle spalle l’immagine imponente del Campidoglio: “Questo è l’inizio”, dice sicuro, parlando alla folla a perdita d’occhio. “Questo è il giorno in cui comincia un nuovo lucente futuro per gli americani. E se credete che questo sia un buon giorno, aspettate di vedere cosa sarà domani!”.

Cameron ricorda le vittime una per una e per un momento tornano a scendere le lacrime. Le stesse però che il fiume di giovani disceso su Washington ha trasformato in urlo di speranza. Tra la folla c’è anche Rylynn che non ha ancora compiuto 14 anni, viene dalla Virginia, accompagnata da compagni e genitori: “Cambierà. Questa volta siamo noi ragazzi a chiederlo. E cambierà”.