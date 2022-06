Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Un quindicenne è stato ucciso e tre persone, incluso un agente, sono ferite. E questo il bilancio ancora provvisorio, della sparatoria avvenuta nella U Street di Washington Dc. La zona frequentata da afroamericano è piena di ristoranti, bar e negozi.

Sparatoria a Washington D.C: un morto e tre feriti

La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 di pomeriggio di ieri, domenica 19 giugno, a margine del “Moechella”, un festival musicale a sostegno di una maggiore giustizia sociale che non era stato autorizzato dalle autorità locali. Indetto in occasione del Juneteenth, la nuova festività nazionale che ricorda la fine della schiavitù in Usa, il festival prevedeva una serie di concerti.

Festival “Moechella” interrotto dalla Polizia

Prima che avvenisse la sparatoria che ha provocato la morte del quindicenne e il ferimento delle altre tre persone, la Polizia aveva deciso di mettere fine al concerto per questioni di sicurezza. Erano infatti avvenuti una serie di incidenti: una lite, poi alcune persone erano rimaste calpestate mentre la gente aveva cominciato a sparpagliarsi. Le forze dell’ordine avevano anche sequestrato diverse armi. Era però sfuggita loro quella che ha fatto fuoco. la Polizia è ora alla ricerca non ha ancora identificato il responsabile.