WASHINGTON – Un morto e cinque feriti nella sparatoria avvenuta a Columbia Heights, quartiere nella parte nordoccidentale di Washington, capitale degli Stati Uniti. Ancora non è chiaro chi sia l’autore della sparatoria né quale sia il movente. Le strade in tutta l’area, a circa 3 chilometri e mezzo dalla Casa Bianca, sono state bloccate dalle forze dell’ordine.

Stuart Emerman, comandante della Polizia locale, ha spiegato che al momento non c’è stato alcun arresto in relazione alla sparatoria e che gli agenti stanno “cercando filmati e interrogando testimoni”. I feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati trasportati in ambulanza nei vicini ospedali.

L’emittente NBC sostiene che la vittima sia un uomo adulto mentre tra i feriti ci sarebbe anche una donna. Il dipartimento di polizia di Washington, che inizialmente aveva detto di stare in guardia per una “Nissan berlina di colore chiaro occupata da due uomini con fucili d’assalto AK” ha poi fatto rientrare l’allarme. Al momento si parla di “No lookout”, cioè nessuna allerta, ma non viene precisato se il killer è stato arrestato o ucciso.

Fonti: ANSA – NBC