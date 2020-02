WASHINGTON – Topi: escono dalle fogne e divorano le auto. Accade a Washington nel quartiere di Park View e una delle tante persone a farne le spese è stato Tess Klingenstein. In una soleggiata giornata di gennaio ha girato la chiave della sua Honda Fit ma l’auto non si è messa in moto. Quando ha provato di nuovo, secondo il suo racconto, “ogni singola spia” lampeggiava. L’auto era abbastanza nuova, dunque è stata una sorpresa ma non dopo che il meccanico ha aperto il cofano.

“Sono stati i topi “, ha detto a Klingenstein, un logopedista di Washington. I roditori avevano rosicchiato l’impianto elettrico e defecato nei filtri d’aria, causando danni per 300 dollari. “Ha detto che sono stato fortunato”. Molto fortunato. I ratti, che solitamente vivono nelle fogne e nei cassonetti, nei mesi più freddi spesso trovano riparo nel motore dei veicoli. Ad attirarli è il calore ma la loro passione sono i fili e i tubi: i denti dei topi crescono costantemente e rosicchiano ciò che trovano per mantenerli. All’interno di un vano motore, sono in grado di far saltare i fusibili, appiccare incendi che in alcuni casi possono distruggere totalmente l’auto.

Sembra che si tratti di un problema crescente a livello nazionale causato dal boom di popolazione di ratti che, secondo gli esperti, potrebbe essere alimentato dal clima caldo. In assenza di statistiche ufficiali, per capire la portata del problema è sufficiente l’esperienza di David Albin, residente a San Diego: tre anni fa era un ragazzo che lavorava nei servizi finanziari e possedeva una casa in una zona residenziale.

I ratti hanno occupato le auto di famiglia – causando danni per 2.500 dollari alla sua Honda Civic e 9.300 alla Hyundai Sonata della moglie – e da allora Albin è ossessionato dalla topi, pubblica delle strategie per impedire che distruggano le auto sul sito web HowToPreventRatsFromEatingCarWires.com e ha scritto un e-book: “Let’s Get Them Rats!”. “Sembra che ogni anno, sempre più persone hanno questo problema e i topi continuano a moltiplicarsi” spiega Albin.

I topi sono i principali responsabili in città come Washington DC, che il presidente Trump definisce una palude, ma che spesso sembra più una grande tana per topi. Ci sono stati molti reclami e le autorità hanno ingaggiato una guerra usando bidoni della spazzatura a energia solare e ghiaccio secco. Ma i ratti sembrano vincere.

Ci sono persone, come Erica Spencer, 35 anni, che sono state costrette a traslocare: la donna abitava in un seminterrato e pagava un extra per usufruire del parcheggio nel vicolo vicino a cassonetti pieni di cibo. Nel 2003, dopo aver sentito un odore di bruciato mentre guidava la sua Ford Explorer del 2003, ha scoperto un nido di topi sotto il cofano. Il veleno non è servito, né i pacchetti repellenti che profumavano di menta, che i ratti usavano per riempire il nido successivo. Quando i topi hanno causato danni per oltre 3.000 dollari, Spencer si è arresa e si è trasferita in un condominio con parcheggio nel garage.

Andre invece racconta la sua esperienza: sembra abbia visto un topo che stava partorendo all’interno della sua Honda Civic. Era la fine del 2016 e si era svegliato presto perché stava per traslocare in un nuovo appartamento. Ma la sua macchina non si avviava per cui ha aperto il cofano. “E lì sul motore c’era il ratto più grande che abbia mai visto in vita mia. Era grande, sembrava incinta, ed emetteva una specie di sibilo”.

L’auto era distrutta e il meccanico della concessionaria in seguito gli aveva detto che le riparazioni sarebbero costate 7.000 dollari ma era riuscito a convincere miracolosamente l’assicurazione a coprire le spese. La storia del topo che forse era incinta è una di quelle che racconta Andre alle feste per rompere il ghiaccio e sostiene di essere contento di non aver trovato dei topolini appena nati.

“Sarebbe stato più disgustoso e molto più triste perché poi sarei stato costretto a cacciare un’intera famiglia di topi. Abbiamo costruito la città in questo stupido posto e poi riempita di immondizia. Il ratto non ha scelto me per parcheggiare dentro la mia auto”.