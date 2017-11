ROMA – Weinstein. Ambra Battilana Gutierrez: “Pagata 1 mln $ per stare zitta”. La rivista americana The New Yorker, la stessa che ha alzato il velo sulle molestie sessuali perpetrate negli anni dal produttore Harvey Weinstein, punta stavolta l’obiettivo sui numerosi accordi di riservatezza fatti sottoscrivere alle vittime per tenere la bocca chiusa ed evitare guai giudiziari oltre che conservare immacolata la reputazione.

In particolare viene raccolta la testimonianza della modella italo-filippina Ambra Battilana Gutierrez, che già aveva denunciato Weinstein e che due anni fa firmò un accordo di riservatezza da un milione di dollari per non rivelare di aver subito un palpeggiamento indesiderato al seno e una mano morta che provava a infilarsi sotto la gonna.

All’epoca dei fatti, la Battilana Gutierrez scappò inorridita, corse a denunciare il produttore, la polizia le consigliò di tornarci con un microfono per incastrarlo. Al dunque ebbe paura e si limitò ad andare nel suo appartamento senza avere il coraggio di entrare in camera. Nella registrazione lui ammette le sue colpe (“E’ normale, lo faccio sempre”) ma per il procuratore Cyrus Vance Jr non bastò per procedere con un’incriminazione.