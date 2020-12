Scandalo a West Point: 73 cadettisono stati accusati di aver barato durante un test di matematica a distanza.

Per l’accademia militare si tratta del più grande scandalo scolastico nell’arco di 44 anni.

Gli studenti sono stati scoperti poiché nel test tutti avevano commesso lo stesso errore.

Secondo quanto riferito dai media statunitensi, 72 dei cadetti che hanno barato frequentano il primo anno, uno il secondo anno.

I 53 che hanno ammesso di aver barato sono stati mandati in un programma di riabilitazione di sei mesi e saranno in libertà vigilata per il resto della frequenza a West Point.

West Point, violato il codice d’onore

“Non ci sono scuse, il codice d’onore dei cadetti sostiene che non dovrebbero mentire, imbrogliare o rubare”, ha detto a Usa Today il docente di giurisprudenza di West Point, Tim Bakken.

“Il sistema d’onore è forte e i cadetti saranno ritenuti responsabili della violazione del codice”, ha detto il Segretario dell’Esercito Ryan McCarthy.

Il Daily Mail riferisce che dal 1976 è il più grande scandalo che ha colpito West Point.

All’epoca 153 cadetti furono espulsi o si dimisero per aver barato a un esame di ingegneria elettrica. In quel caso, la maggior parte degli studenti che avevano copiato furono riammessi e autorizzati a diplomarsi.

Dove si trova l’accademia di West Point

West Point, che si trova a circa 100 km a nord di New York City, è stata frequentata dai generali più noti degli Stati Uniti.

Tra loto i comandanti della seconda guerra mondiale Douglas MacArthur e Dwight Eisenhower.

Secondo il Department of Education, il tasso di diplomi a West Point è dell’86%, mentre il tasso di ammissione all’accademia è solo dell’11% (fonte: Daily Mail).