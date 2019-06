WASHINGTON – Incidente all’accademia militare di West Point, nello stato di New York, nel giorno delle celebrazioni per il D-Day. Un mezzo corazzato per il trasporto di soldati si è ribaltato vicino al centro di addestramento estivo dei cadetti. Sulla scena, riportano i media, decine di veicoli militari e mezzi di soccorso. Secondo quanto riferisce la Cbs un cadetto sarebbe morto.

Al momento non sono chiare le cause dell’incidente. “C’è stato un incidente vicino al centro di addestramento Camp Natural Bridge”, hanno fatto sapere da West Point. Sembra che cinque cadetti siano stati ricoverati in ospedale. L’intera zona è stata bloccata. (Fonte: The New York Post)