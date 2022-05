WhatsApp, nuovo aggiornamento con reazioni ai messaggi: come funziona

WhatsApp ha diffuso un nuovo aggiornamento che prevede la possibilità per i clienti di utilizzare le reazioni ai messaggi durante le conversazioni sull’app.

WhatsApp introduce le reazioni ai messaggi, ecco quali sono

Come detto, WhatsApp ha introdotto le reazioni ai messaggi nel suo ultimo aggiornamento. Quali sono? Quelle già noto al popolo dei social (in particolare Facebook e Instagram).

Ecco le reazioni previste in WhatsApp: il pollice alzato, il cuore rosso, la faccina che ride con le lacrime agli occhi, l’espressione stupita, quella triste e, infine, le mani giunte.

L’emoticon con le mani giunte viene utilizzata sui social soprattutto in segno di preghiera ma in realtà è stata creata per intendere un applauso.

WhatsApp introduce le reazioni ai messaggi, come funzionano

Sopra abbiamo spiegato quali sono le reazioni ai messaggi previste da WhatsApp, ora andiamo a vedere come funzionano. Prima di tutto, dobbiamo dire che si possono utilizzare per ogni tipo di messaggio. Dal messaggio scritto, alla foto, al video, fino ad arrivare al link condiviso dal nostro interlocutore.

E’ sufficiente indirizzarsi al lato destro del messaggio e comparirà una emoticon. Cliccando su questa emoticon, che è il classico smile, si apriranno le opzioni di cui abbiamo parlato fino a questo momento.