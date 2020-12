Wilton Gregory, il primo cardinale afroamericano. Interviste su Zoom e accoglienza da rockstar

Wilton Gregory, Arcivescovo di Washington, è il primo afroamericano a essere nominato cardinale.

Una prima volta e un avvenimento nel Paese delle opportunità e viziato dal peccato capitale dello schiavismo prima e della segregazione poi.

Lo stesso neo cardinale devo ammetterlo sorridendo: “Sono solo una persona, ma a questo punto sono un individuo simbolico”.

Un understatement che non fa velo però all’esuberanza e all’entusiasmo sue personali e della comunità che rappresenta.

L’Afp, nel dar conto della notizia, nell’ambito della recente promozione al soglio cardinalizio di tredici nuove figure da parte di Papa Francesco nel suo settimo Concistoro, ricorda il nome di un altro afroamericano, Augustus Tolton.

Il primo afroamericano a esser ordinato sacerdote: nel XIX secolo, il figlio nero del Missouri non trovò nessun seminario o congregazione pronti ad accoglierlo, dovette espatriare e solo a Roma trovò rifugio.

Sempre per Afp, il momento è stato celebrato con grande attenzione dai media Usa, grazie anche alla generosa disponibilità del cardinale a farsi intervistare, “come una rockstar”. Anche via Zoom.

In Vaticano profilo molto più sobrio (un solo assistente, quarantena) per un personaggio di bergogliana fedeltà. Da arcivescovo non ha esitato a criticare Trump sul razzismo, fustigare la rapacità della finanza, prendere posizione contro la pedofilia nella Chiesa.

Si offre però come mediatore nel clima polarizzato nella stessa chiesa cattolica, che segue la frattura civile americana, tra progressisti e conservatori.

Wilton Gregory, 72 anni di Chicago

Di seguito un profilo dell’Ansa del nuovo cardinale. E’ nato il 7 dicembre 1947 a Chicago (Illinois). Dopo aver frequentato le scuole elementari a Chicago, è entrato nel Quigley Preparatory Seminary.

Ha svolto gli studi filosofici al Niles College e quelli teologici al Saint Mary of the Lake Seminary a Mundelein (Illinois). Successivamente ha conseguito il Dottorato in Liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo a Roma (1980).

E’ stato ordinato sacerdote nel 1973 per l’arcidiocesi di Chicago. E’ stato nominato vescovo ausiliare di Chicago nel 1983 e nel 1994 è stato trasferito alla Sede di Belleville (Illinois).

Nel 2004 arcivescovo di Atlanta. Il 4 aprile 2019 Papa Francesco lo ha nominato arcivescovo di Washington. (fonti Afp e Ansa)