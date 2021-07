Xiao Qiumei, cade da una gru e precipita per 43 metri durante una diretta: morta influencer di Tik Tok

E’ già stata definita “una strage silenziosa da selfie”. L’ultima vittima è Xiao Qiumei, influencer cinese su Tik Tok. La ventitreenne è morta in diretta mentre si riprendeva per uno dei suoi video. La ragazza, gruista di professione, è infatti caduta da una gru dopo un volo di circa 43 metri. Su YouTube è possibile trovare diversi filmati della sua morte. Quasi certamente tutti fake.

Xiao Qiumei, il racconto dei testimoni

I testimoni hanno assicurato che Xiao Qiumei teneva in mano il suo smartphone al momento dell’incidente. La sua famiglia invece confuta questa versione, dicendo che era “molto professionale e che teneva sempre il telefono in borsa quando lavorava”.

Xiao Qiumei, lo Sportello dei Diritti: “Una strage silenziosa da selfie”

Con il decesso di questa giovane, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, c’è una strage silenziosa da selfie. “Video e diretta Facebook, una strage continua, una messa in fila di vite sprecate, che davvero è difficile da decifrare con qualsiasi parametro riconducibile al buonsenso della persona umana – ha detto -. Una follia che, come rileva il Rapporto Italia 2019 di Eurispes, in sei anni, nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2011 e quello di novembre 2017, ha contato ben 259 vittime, giovanissimi che hanno perso la vita nel tentativo di scattarsi un selfie pericoloso per poi condividerlo sui social”.

Dal Rapporto, che rilancia uno studio dell’India Institute of Medical Sciences di Nuova Delhi, emerge inoltre che la fascia d’età maggiormente coinvolta è quella compresa tra i 20 e i 29 anni (e per la quale si contano 106 vittime), a cui segue quella relativa alla fascia 10-19 anni dove le vittime sono ben 76. Altre 20 vittime si contano nella fascia tra i 30 e i 39 anni, 2 tra i 50 e i 59 anni e 3 tra i 60 e i 69 anni. In totale, delle 259 persone rimaste vittime dei selfie estremi, 153 sono uomini, 106 donne. La maggior parte degli incidenti sono avvenuti a causa di cadute dall’alto di palazzi ma anche montagne e scogliere e dall’investimento da parte di treni: in molti casi, nel tentativo di farsi un selfie sui binari.