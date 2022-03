Yelena Osipova, donna di 80 anni che è sopravvissuta a Leningrado, è stata arrestata dalla polizia russa per aver aderito alle manifestazioni di protesta contro la guerra in Ucraina. Quindi Yelena era tra le persone che protestavano chiedendo l’immediata sospensione del conflitto bellico in Ucraina. E quindi la pace.

Yelena Osipova, da Leningrado alle proteste contro la guerra in Ucraina

La polizia russa ha arrestato ieri una nota sopravvissuta all’assedio di Leningrado, la ottantenne Yelena Osipova, durante una protesta contro la guerra tenuta a San Pietroburgo.

Un video dell’arresto di Osipova pubblicato dal Guardian – che finora è stato visto più di 3,7 milioni di volte – mostra due agenti mentre rimuovono l’anziana donna dal corteo mentre centinaia di dimostranti gridano contro gli agenti.

Osipova ha vissuto l’assedio quando San Pietroburgo si chiamava ancora Leningrado e ieri ha partecipato alla protesta stringendo tra le mani due grandi cartelli con scritte di condanna del conflitto in Ucraina.

Guerra in Ucraina, Boldrini: “Ammirazione per opposizione a regime Putin”

“La repressione in Russia contro chi manifesta per la pace in #Ucraina è sempre più feroce. A Mosca arrestati bambini, a San Pietroburgo una sopravvissuta all’assedio di Leningrado.

Oltre 7mila arresti in 7 giorni: ammirazione per il coraggio di opporsi al regime di Putin”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.