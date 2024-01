Yemen: Arabia Saudita preoccupata raid aerei anti Houthi

L’Arabia Saudita sta seguendo gli attacchi aerei statunitensi e britannici sul vicino Yemen con “grande preoccupazione“. Lo ha affermato una dichiarazione del ministero degli Esteri, che esorta a evitare un’escalation. “Il Regno dell’Arabia Saudita segue con grande preoccupazione le operazioni militari in corso nella regione del Mar Rosso e gli attacchi aerei su una serie di siti nella Repubblica dello Yemen”, si legge nella nota invitando “all’autocontrollo ed evitando un’escalation”.

Per Usa e Gran Bretagna attacco è “azione difensiva”

La dichiarazione sottolinea “l’importanza di mantenere la sicurezza e la stabilità della regione del Mar Rosso, dove la libertà di navigazione è fondamentale”. Nella notte, le forze statunitensi e britanniche hanno lanciato attacchi aerei contro gli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen, definendola una “azione difensiva” dopo gli attacchi alle navi nel Mar Rosso. Attacchi aerei che hanno coinvolto aerei da combattimento e missili Tomahawk hanno colpito diverse posizioni Houthi, hanno riferito i media occidentali.

Biden pronto a ulteriori azioni se necessario

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato in una nota che “non esiterà” a ordinare ulteriori azioni militari, se necessario. “Oggi, sotto la mia direzione, le forze militari statunitensi – insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Paesi Bassi – hanno condotto con successo attacchi contro una serie di obiettivi nello Yemen utilizzati dai ribelli Houthi per mettere in pericolo la libertà di navigazione in Yemen. uno dei corsi d’acqua più vitali del mondo”, ha detto Biden. Ha definito gli attacchi una “risposta diretta” agli attacchi “senza precedenti” degli Houthi, “incluso l’uso di missili balistici antinave per la prima volta nella storia”.