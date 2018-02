MOSCA – Allo YunArmia, l’Esercito dei bambini di Putin si sono unite altre 40mila reclute, in un solo anno sono diventate 190.000, e nel frattempo la Russia, in vista delle prossime elezioni di marzo, continua a rafforzare le forze armate, scrive il Daily Mail.

YunArmia, la controversa organizzazione militare-patriottica russa per bambini e adolescenti combattenti, vista dai critici come un segno della crescente militarizzazione russa, ora conta quasi 190.000 unità e stanno aumentando. Secondo il tabloid britannico, nel momento delle elezioni presidenziali, dovrebbero arrivare a 200.000 giovanissimi russi.

Le ultime immagini riguardano una competizione a Magnitogorsk, una città industriale degli Urali che ospita il più grande impianto metallurgico russo, e mostrano i cadetti dell’esercito soprannominato “Giovani di Putin”, nel corso di gare di nuoto, mentre dietro alla schiena hanno fucili d’assalto AK-74.

Le reclute sono state divise in fasce di età, 14-15, 16-17 e 18-20, su distanze di 50 e 100 metri.

Un’agenzia di stampa ha riferito: “Era alquanto strano vedere degli adolescenti con uniformi militari e cuffie da piscina. Ciascuno, dietro la schiena, aveva un Kalashnikov AK-74”. “Era la prima tappa del più grande torneo regionale in tutta la Russia, del Movimento Patriottico Militare YunArmia”.

Descritta come un’organizzazione “militare e patriottica”, YunArmia a cui aderiscono reclute maschili e femminili, è stata accusata di essere un’eco della Gioventù hitleriana. Altri lo vedono come un modo per infondere disciplina ai giovani russi e tenerli fuori dai guai.

Scolari di appena dieci anni partecipano a esercitazioni militari, come usare i Kalashnikov, praticare la lotta e lanciarsi con il paracadute. Il giuramento di “YunArm” recita: “Giuro di puntare a vittorie negli studi e nello sport, di praticare uno stile di vita sano, prepararmi al servizio e al lavoro per il bene della Patria, ad amare il ricordo degli eroi che hanno combattuto per la libertà e l’indipendenza della nostra Patria, così da essere un patriota e un cittadino degno della Russia”.

L’organizzazione, fortemente voluta dal ministro della Difesa di Mosca, nonché braccio destro di Putin, Sergei Shoigu, ufficialmente è nota come Associazione Volontaria di Supporto per l’Esercito, l’Aeronautica e la Marina, DOSAAF, e rispecchia un’organizzazione sovietica.