LAS VEGAS – Si uccide giocando alla roulette russa con gli amici, che nascondono il suo corpo nell'armadio. Sembra sia stata questa la fine di Matthew Minkler, 17 anni, il cui cadavere è stato trovato in una casa abbandonata a Henderson, nello Stato del Nevada, a circa 16 miglia da Las Vegas.

Il suo corpo, secondo le prime ricostruzioni della polizia, è stato trascinato e nascosto in un armadio al piano inferiore dell’appartamento. Per la morte di Matthew Jaiden Caruso, 16 anni, è accusato di omicidio e rapina, insieme a Kody Harlan, 17 anni, che deve rispondere anche del reato di distruzione di prove. Anche un altro ragazzo, il cui nome non è stato reso noto, è stato arrestato per la morte del giovane.

Caruso e Harlan sarebbero tornati nella casa proprio con l’intenzione di ripulire la scena dell’omicidio e nascondere il cadavere all’interno di un guardaroba, sotto un lenzuolo di plastica.

La roulette russa è un gioco d’azzardo potenzialmente letale che consiste nel posizionare un unico proiettile in una rivoltella ruotando velocemente il tamburo, chiudendo l’arma da fuoco senza guardare e puntandola verso la propria tempia premendo il grilletto. L’aggettivo russa sarebbe addebitata al fatto che la prima descrizione di questa pratica è stata raccontata dallo scrittore russo Mikhail Lermontov nel racconto Il fatalista.