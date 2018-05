ISLAMABAD – Comunica alla famiglia di voler sposare la ragazza che ama, con la quale da qualche tempo si sente al telefono. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Ma suo padre e i suoi fratelli per punizione gli strappano gli occhi con un cucchiaio.

E’ accaduto in Pakistan, nel villaggio di Nasirabad, nella provincia del Beluchistan. Abdul Baqi, 22 anni, aveva annunciato ai suoi familiari di volersi sposare. Ma questi non l’hanno presa bene.

Il padre e quattro dei suoi cinque fratelli lo hanno preso di peso, chiuso in una stanza, legato ad un letto e gli hanno strappato gli occhi con un cucchiaio ed un coltello, mentre la madre era stata rinchiusa in un’altra stanza perché non intervenisse.

“Mio padre all’inizio aveva detto di essere d’accordo alle nozze. Ma tre ore dopo mi ha portato in una stanza, mi ha legato al letto e mi ha strappato gli occhi. Io Ho chiesto a lui e ai miei fratelli di lasciarmi andare, ma nulla. Alla fine, quando mi avevano portato via entrambi gli occhi, ho chiesto di uccidermi. Ma loro hanno risposto che così sarei stato di esempio per tutti i ragazzi del villaggio”.

E’ stato un vicino di casa a dare l’allarme, chiamando il quinto fratello di Abdul Baqi, in quel momento fuori casa: “Sono corso subito a casa e sono rimasto scioccato quando ho visto mio fratello in quello stato. Ho raccolto i soldi necessari grazie ad alcuni amici e vicini e l’ho portato in ospedale a Quetta. I medici l’hanno dovuto portare a Karachi, forse un occhio potrà essere salvato. Ma mio fratello non potrà più vedere”.

Il padre e gli altri fratelli di Abdul sono stati arrestati dalla polizia. Nella maggior parte delle aeree rurali del Pakistan, l’uso del telefono è vietato alle ragazze prima del matrimonio.