LOS ANGELES – Venduta per quasi due milioni di dollari la casa degli orrori della famiglia Manson. A comprarla la più nota star statunitense del paranormale, Zak Bagans, controversa personalità televisiva specializzata nei misteri dell’aldilà e autore della serie Ghost Adventures. Lo riporta Tmz ricordando che la casa, a Los Angeles, era stata messa in vendita lo scorso 10 luglio su Redfin, uno dei principali portali immobiliari statunitensi.

Fu proprio in questa villa che fu compiuta la seconda strage della setta Manson, il 10 agosto del 1969. A pugnalate furono uccisi Leno LaBianca e sua moglie Rosemary, i proprietari. Solo il giorno prima, il 9 agosto, il più celebre massacro in cui perse la vita la moglie del regista Polanski, Sharon Tate, incinta di 8 mesi e mezzo.

Costruita nel 1922, la villa ha due camere da letto e due bagni, all’interno di una proprietà di circa 480 metri quadrati con una vista mozzafiato sulla città. Per Zak, fan della dark culture un affare da non perdere. Ha immediatamente fatto un’offerta che chiuderà all’inizio di settembre. Non si sa ancora cosa ne farà dell’abitazione ma ha fatto sapere di essere attratto dall’intensa attività paranormale della casa. Non a caso l’acquisto si chiuderà proprio a 50 anni dai celebri omicidi. (Fonte: Agi)