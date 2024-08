Adesca ragazzina di 14 anni all’oratorio e abusa di lei: arrestato 24enne a Genzano

Adescata in oratorio e abusata. Vittima una ragazzina di 14 anni, un 24enne arrestato. Siamo a Genzano, paese vicino Roma. Gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato, al termine di indagini, coordinate dalla Procura di Velletri, hanno arrestato il ragazzo accusato di violenza sessuale nei confronti della minorenne.

A denunciare l’episodio la madre della ragazzina

A denunciare l’episodio la madre della ragazzina che aveva ricevuto le confidenze della figlia. Il ragazzo avrebbe adescato la 14enne in oratorio e l’avrebbe invitata ad andare ad un bar poco distante per offrirle da bere. Dopo aver consumato una bibita, sulla strada di ritorno per l’oratorio, sarebbe scattata la violenza. Il 24enne avrebbe spinto la ragazzina contro un muro bloccandola e costringendola a subire agli abusi.

La quattordicenne, anche se sotto shock, sarebbe poi riuscita a fuggire. Dal racconto della vittima sarebbe poi emerso che il 24enne aveva già tentato di avvicinarla. Ha infatti ricordato che nei giorni precedenti il ragazzo si era già presentato in oratorio, avvicinandola mentre era con alcune sue amiche.

L’aveva già avvicinata all’oratorio

In quell’occasione aveva tentato di darle un biglietto con sopra scritto il suo nome e il suo numero di telefono ma le amiche avevano preso il pezzo di carta e lo avevano gettato. Sulla scorta delle informazioni e delle descrizioni fornite dalla vittima e grazie al supporto delle immagini del sistema di videosorveglianza del bar dove i due erano andati, gli investigatori hanno rintracciato e identificato il 24enne romano come autore della violenza sessuale.