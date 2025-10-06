È stato identificato come Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arsizio e titolare di un’agenzia di viaggi, l’uomo fermato con l’accusa di omicidio per la morte di Luisa Asteggiano, 45 anni, trovata senza vita domenica nel suo appartamento di Es Pujols, a Formentera. I due avevano una relazione sentimentale. Sauna, residente da anni sull’isola come la vittima, è in attesa di comparire davanti al magistrato della sezione istruttoria n.1 del Tribunale di Ibiza per la convalida del fermo. Le cause del decesso non sono ancora ufficiali: si attendono i risultati dell’autopsia, prevista entro breve. Secondo i media spagnoli, tra cui El País, sul corpo della donna sarebbero state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con una violenta aggressione. Il caso potrebbe essere affidato al Tribunale per i reati di violenza di genere, poiché si tratta di un presunto femminicidio. Il Ministero spagnolo per l’Uguaglianza ha già inserito l’episodio nel registro dei crimini di genere. Il Consolato generale d’Italia a Barcellona ha preso contatto con i familiari della vittima – una sorella, un fratello e l’ex marito – per offrire assistenza. Luisa Asteggiano viveva a Formentera con il figlio quindicenne.