7.48 “Sentite esplosioni a Zaporizhzhia”

Il rumore di un’esplosione si è udito durante un allarme aereo a Zaporizhia Lo ha riferito un corrispondente di Ukrinform. In precedenza, l’Aeronautica Militare delle Forze Armate dell’Ucraina aveva registrato lanci di bombe aeree guidate verso la regione diramando un allarme aereo. Poco dopo, il capo dell’Amministrazione Militare Regionale Ivan Fedorov ha riferito che un edificio residenziale è stato danneggiato a seguito dell’attacco russo su Zaporizhzhia. Le conseguenze sono ancora in fase di valutazione, ha aggiunto. Ieri le forze armate russe hanno colpito Zaporizhzhia e l’intero distretto con bombe aeree, ferendo 32 persone.

7.30 Perquisizioni Askatasuna, militanti: “Potrebbe esserci lo sgombero”

“Potrebbe essere possibile lo sgombero”. A scriverlo sui social, a proposito del centro sociale Askatasuna di Torino, sono degli attivisti, mentre è in corso una perquisizione da parte delle forze dell’ordine. Al momento dell’arrivo, oggi all’alba, la Digos ha trovato all’interno sei attivisti, tra il quinto e il sesto piano dello stabile. Una circostanza che potrebbe contrastare con il patto di collaborazione siglato tra Comune e comitato di garanzia, per la gestione delle attività del solo piano terra. L’operazione di polizia, carabinieri e guardia di finanza è ancora in corso, mentre continuano ad arrivare sul posto attivisti.

5.48 Polizia perquisisce Askatasuna a Torino dopo assalto Stampa

È in corso dall’alba di oggi un’operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. La Digos della questura torinese e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all’interno dello stabile, occupato dal 1996. Perquisizioni sono in corso anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi. L’edificio è interessato da circa un anno da un progetto sui beni comuni. L’operazione sarebbe collegata all’inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, avvenuti durante manifestazioni pro Palestina nei mesi scorsi.

3.23 Trump: “L’America è tornata, facciamo invidia al mondo”

“America is back”. Lo ha detto Donald Trump. “L’America è tornata ed è più forte che mai. Un paese leale verso i suoi cittadini. Facciamo invidia a tutto il mondo. Siamo rispettati in tutto il mondo, come non lo siamo mai stati prima”, ha aggiunto Trump.

3.17 Trump annuncia un “dividendo del guerriero” per i militari Usa

Donald Trump annuncia un “dividendo del guerriero” per i militari americani, che riceveranno per Natale un assegno da 1.776 dollari. “Sono già stati spediti”, ha detto il presidente nel suo discorso alla nazione.

3.11 Trump: “I prezzi scendono e i salari crescono più velocemente dell’inflazione”

“I prezzi stanno scendendo velocemente, c’è ancora da fare ma abbiamo fatti progressi”. Lo ha detto Donald Trump riferendosi all’inflazione elevata di cui gli americani continuano a lamentarsi. “I salari stanno crescendo molto più rapidamente dell’inflazione”, ha aggiunto.

3.07 Trump agli americani: “Mi batto per voi, ho ereditato un disastro”

Undici mesi fa ho ereditato un disastro, ma sto sistemando le cose”. Lo ha detto Donald Trump nel corso del suo discorso alla nazione. “Eravamo invasi dai migranti illegali, transgender nello sport delle donne, avevamo i peggiori accordi commerciali”, ha spiegato Trump a quanto ereditato da Joe Biden. “Ora invece avete un presidente che si batte per gli americani, e abbiamo già raggiunto grandi risultati”, ha messo in evidenza.