L’ultimo gesto della mamma travolta dal tir, ha allontanato da sé il passeggino per salvare i due gemellini

Con una spinta al passeggino, Rocio Espinoza Romero, la mamma travolta e uccisa da un tir a Milano mercoledì mattina, è riuscita a salvare i suoi gemellini di appena un anno. Per Rocio, invece, non c’è stato nulla da fare.

Cosa sappiamo dell’incidente

Tutto è avvenuto mercoledì in viale Renato Serra, al semaforo con via Scarampo, nella zona Portello di Milano. La mamma, raccotano le cronache, stava attraversando la strada col passeggino sulle strisce pedonali quando un tir ha travolto tutti: la donna però, Rocio Espinoza Romero, 34enne di origine peruviana, con un ultimo gesto è riuscita ad allontanare il passeggino, salvando così la vita dei suoi due gemellini. Anche la nonna, che era con loro, e forse per miracolo, è riuscita a salvarsi.

Il conducente, dopo l’incidente, non si è fermato a prestare soccorso e ha tentato la fuga. È stato rintracciato qualche ora dopo ad Arluno, mentre lavorava in una cava. L’uomo è stato successivamente arrestato per omicidio stradale aggravato dalla fuga. È risultato negativo all’alcol test e gli agenti della Polizia Locale, guidati da Gianluca Mirabelli, stanno aspettando gli esiti dei test tossicologici nell’ambito dell’inchiesta condotta dal pm Paola Biondolillo e dal procuratore Marcello Viola. Stasera, nel luogo in cui è morta Rocio, si terrà un presidio promosso dall’associazione “Città delle Persone” e intitolato: “Fermiamoci tutti”. Verrà anche chiesto un giorno di pieno cittadino e un blocco totale del traffico sabato 21 dicembre o il giorno successivo. Fin qui la cronaca. Resta impresso quel gesto d’amore e di protezione materna: quell’ultima spinta che ha salvato i suoi due gemellini.