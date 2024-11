Meteo, accadrà il 1 dicembre: attenzione, scatta l’ora x

Sarà una data davvero importante dal punto di vista meteorologico, il 1 dicembre accadrà qualcosa che è bene sapere.

E’ in arrivo qualcosa di inaspettato per quanto riguarda il meteo a partire dal 1 dicembre, una cosa che di fatto sfata le credenze che tutti noi avevamo avuto fino a questo momento, ma a quanto pare è così che è stato “previsto”.

Mentre l’Italia intera è attraversata da un’ondata di maltempo diffusa, dove stiamo assistendo al primo assaggio di inverno, con temperature in ribasso su tutto il territorio nazionale, il prossimo 1 dicembre accadrà qualcosa di molto importante dal punto di vista meteorologico.

Previsioni meteo, cosa accade il 1 dicembre: tutto ciò che si deve sapere

Sappiamo tutti noi che esistono 4 stagioni e sono generalmente legate alla posizione del sole e ai solstizi e agli equinozi. Per questo per noi è consuetudine che la stagione invernale inizi il 21 dicembre – quest’anno precisamente alle 10.19 – momento in cui il sole sarà alla sua massima distanza dall’equatore celeste. Da questa giornata in poi vedremo che il sole inizierà a risalire e le giornate si allungheranno gradualmente.

Ebbene per i meteorologi non è così, non tutti sanno che per loro la stagione invernale in realtà inizia il 1 dicembre. C’è da dire che tutte le stagioni per loro hanno il loro principio il primo del mese in cui ci sono i solstizi. Non c’è una ragione precisa o comunque scientifica per questa cosa, è semplicemente una ragione di comodità. Una sorta di convenzione che serve a ripartire diversamente le date e aiuta gli esperti meteo ad avere una transizione più netta, semplificando l’osservazione del tempo.

Così la primavera metereologica va dal 1 marzo al 31 maggio, l’estate dal 1 giugno al 31 agosto e l’autunno dal 1 settembre al 30 novembre. Mentre l’inverno, momento meteo che si sta avvicinando, dal 1 dicembre al 28 febbraio. In questo caso va osservato come le temperature più fredde coincidano in realtà più con questo periodo netto che con quello indicato da un solstizio all’altro. Ecco, dunque, che tra qualche giorno ci sarà una data davvero importante sul calendario, l’inizio dell’inverno meteorologico, bisognerà dunque constatare se in quel momento assisteremo a un reale abbassamento delle temperature.

Come già detto in questi giorni l’Italia è investita da una perturbazione e successivamente arriveranno correnti fredde che faranno abbassare drasticamente il termometro, dunque potrebbe esserci davvero un calo effettivo proprio a cavallo del 1 dicembre. E’ tempo, quindi, di tirare fuori dall’armadio sciarpe e cappelli.