Sembrerebbe l’incipit di una commedia degli errori, ma è tutto tragicamente reale. Anne, una designer d’interni francese di 53 anni, ha perso oltre 830.000 euro convinta di aver stretto un’intima corrispondenza con il celebre attore Brad Pitt. La vicenda, rivelata dalla donna stessa durante il programma televisivo francese Sept à quatre su TF1, ha dell’incredibile, tra poesie, regali di lusso e un presunto cancro ai reni dell’attore.

L’inizio della truffa

La storia prende avvio nel febbraio 2023, quando Anne, in settimana bianca a Tignes, si iscrive a Instagram per condividere le foto del suo viaggio. Quasi subito, un account con il nome “Jane Etta Pitt”, che si spacciava per la madre dell’attore, la contatta. Il giorno successivo, un presunto Brad Pitt si presenta con un messaggio in cui riferisce che sua madre gli ha parlato molto di lei. Questo è solo l’inizio di un’intensa relazione epistolare che cattura completamente Anne, nonostante fosse all’epoca sposata con un miliardario di 19 anni più grande.

La seduzione digitale

Il truffatore si rivela abile: dedica poesie e dichiarazioni appassionate, facendo breccia nel cuore di Anne. “Sapeva parlare alle donne,” ha raccontato lei stessa. In un colpo di scena “tecnologico,” le invia persino un videomessaggio creato con l’intelligenza artificiale, rafforzando la sua convinzione di dialogare con il vero attore.

Nel giro di pochi mesi, il falso Brad Pitt la coinvolge in una spirale di richieste economiche. Prima, Anne paga 9.000 euro per presunte tasse doganali su regali di lusso mai ricevuti. Poi, il truffatore finge che i suoi conti siano bloccati a causa del divorzio da Angelina Jolie e, con il pretesto di un cancro ai reni, le chiede oltre 700.000 euro. Le immagini dell’attore su un letto d’ospedale, chiaramente generate dall’intelligenza artificiale, riescono comunque a convincerla.

Il risveglio amaro

Anne si rende conto della truffa solo nell’estate del 2024, quando vede le foto reali di Brad Pitt con la sua nuova compagna. Distrutta dalla scoperta, denuncia l’accaduto, ma il danno economico e psicologico è ormai irreparabile. Oggi è ricoverata in una clinica per curare una grave depressione.