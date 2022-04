Animal Crossing: New Life si apre alla cucina reale con Buonissimo.it

L’attivissima community di Animal Crossing: New Horizons, il noto life simulator per la famiglia di console Nintendo Switch con oltre 37 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ha da sempre saputo sfruttare al meglio l’estrema versatilità di questo videogioco così particolare, in grado di offrire infinite possibilità di personalizzazione.

Cos’è Animal Crossing Life

Grazie al recente aggiornamento gratuito 2.0, il videogame si è arricchito ulteriormente con la possibilità di cucinare piatti a partire da ingredienti come grano, frutta, verdura e molto altro. Proprio per questo, Animal Crossing Life, una delle più grandi community italiane dedicate al mondo di Animal Crossing, si è unita in una speciale collaborazione a Buonissimo.it, il verticale di Italiaonline dedicato alla cucina e al mangiar sano, con oltre 10.000 tra ricette e videoricette, spiegate step by step.

L’unione tra videogochi e cucina

L’unione di questi due mondi, videogiochi e cucina, ha portato alla pubblicazione di una serie di ricette che permettono di ricreare nella vita reale le pietanze virtuali del titolo Nintendo, per la felicità di tutti i gamer appassionati e degli amanti della buona tavola.

L’appuntamento con le ricette di Animal Crossing: New Horizons è tutti i giovedì sui profili Instagram @buonissimomagazine, @acldaily e su Buonissimo.it, dove è possibile seguire il procedimento per la preparazione dei piatti passo dopo passo.

Sono già disponibili le ricette dell’intramontabile Pasta al sugo, del Carpaccio di salmone, delle Crêpe ai funghi e della Crostata di mele, ma molte altre sono in dirittura d’arrivo nelle prossime settimane, fino all’inizio di aprile.

La serie Animal Crossing su Nintendo

Animal Crossing: New Horizons ha segnato il debutto della serie Animal Crossing su Nintendo Switch e ha introdotto nuove funzionalità come la realizzazione di oggetti, nuovi modi di decorare sia gli interni che gli esterni, l’esclusivo Nook Phone e tanto altro ancora.

Come nei giochi precedenti della serie, i giocatori possono intraprendere tante attività diverse e incontrare nuovi e vecchi personaggi, mentre si godono in pace il trascorrere delle stagioni sull’isola, che seguono in tutto e per tutto quelle della vita reale.

Con oltre 37 milioni di copie vendute in tutto il mondo, si tratta del secondo videogioco più venduto di sempre sulla console Nintendo Switch*. E la crescita del titolo sembra non arrestarsi. Animal Crossing: New Horizons continua infatti ad arricchirsi con nuove funzionalità, in grado di rendere il titolo ancora più personalizzabile e godibile. Grazie a questa ultima collaborazione con Buonissimo.it, gli appassionati avranno modo di sbizzarrirsi non sono ai fornelli virtuali, ma anche a quelli reali!