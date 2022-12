BB Contest e il pacco di prodotti tipici a chi vince il concorso fotografico: come partecipare

L’influencer Alessandro Magni ha ricevuto un bellissimo pacco di prodotti da BB Contest, che insieme a BB Italia è l’eccellenza nella ricerca e nel suggerimento di strutture, agriturismi, B&B. Ha anche ideato un progetto fotografico che premia i migliori “scatti” a Tema Mercatini di Natale, in particolare dedicato a quelli di Bolzano. Ma il loro scopo è dare risalto agli eventi enogastronomici di tutta Italia, per far conoscere il territorio, le aziende, i prodotti.

Sulle loro pagine social e e sul loro sito troverete tutte le informazioni e il regolamento, c’è tempo fino al primo di gennaio per inviare i vostri scatti all’indirizzo email che trovate sul sito. La migliore fotografia vi permetterà di vincere un assortimento di prodotti tipici promossi da BB contest proprio come quelli che ha ricevuto il noto influencer.